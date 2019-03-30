VIDEO – യുഎഇയില്‍ വിചിത്ര ജീവിയെ കണ്ടെത്തി ; കണ്ടാല്‍ ഞെട്ടും !

അബുദാബി: കുറുക്കന്റെ വര്ഗ്ഗത്തില് പെടുന്ന ഒരു തരം ജീവിയെ ജബേലിലെ ഹഫീറ്റ് ദേശിയ പാര്ക്കിലെ അതി നൂതനമായ ക്യാമറകളില് നിന്ന് കണ്ടെത്തി. നീണ്ട പതിനേഴ് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ജീവിയെ വീണ്ടും ഇവിടെ കാണപ്പെട്ടതെന്നാണ് ദുബായിലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷകര് പറയുന്നത്.
ബ്ലാന്ഫോര്ഡ്സ് ഫോക്സ് അഥവാ വുള്ഫസ് കന എന്നാണ് ഈ ജീവിയുടെ ശാസ്ത്രനാമം. മിശ്രഭോജികളായ ഇവറ്റകള് പുല്ലും പ്രാണികളേയും മറ്റുമാണ് ഭക്ഷണമാക്കുന്നത്. നിഷ്പ്രായസം ഇവ മലനിരകളും മറ്റും ചാടി നടക്കുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.
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. بعد قرابة 17 عامًا من الاختفاء، نجحت كاميرات توثيق الحياة البرية، التي وضعتها هيئة البيئة – أبوظبي بمتنزه جبل حفيت الوطني، في تسجيل لقطات للثعلب الأفغاني وذلك خلال شهر مارس الجاري. يتغذى الثعلب الأفغاني على النباتات والحشرات الصغيرة. كما أنه يتميز بقدرته على التأقلم مع العيش في المناطق الجبلية والصخرية. . The Blanford’s fox (Vulpes cana) was recorded on Jebel Hafeet National Park after an absence of 17 years in March 2019. This mountain specialist species was recorded on EAD’s camera traps on Jebel Hafeet. Its diet is mainly omnivorous eating both plants and small insects. They are also well suited to climbing and jumping over rocks and cliff faces.
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