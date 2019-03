VIDEO – യുഎഇയില്‍ വിചിത്ര ജീവിയെ കണ്ടെത്തി ; കണ്ടാല്‍ ഞെട്ടും !

View this post on Instagram

. بعد قرابة 17 عامًا من الاختفاء، نجحت كاميرات توثيق الحياة البرية، التي وضعتها هيئة البيئة – أبوظبي بمتنزه جبل حفيت الوطني، في تسجيل لقطات للثعلب الأفغاني وذلك خلال شهر مارس الجاري. يتغذى الثعلب الأفغاني على النباتات والحشرات الصغيرة. كما أنه يتميز بقدرته على التأقلم مع العيش في المناطق الجبلية والصخرية. . The Blanford’s fox (Vulpes cana) was recorded on Jebel Hafeet National Park after an absence of 17 years in March 2019. This mountain specialist species was recorded on EAD’s camera traps on Jebel Hafeet. Its diet is mainly omnivorous eating both plants and small insects. They are also well suited to climbing and jumping over rocks and cliff faces.