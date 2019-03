തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​ത്സ്യ​മാ​ര്‍​ക്ക​റ്റ് സ​ന്ദ​ര്‍​ശി​ച്ചതിന് ശേഷം ട്വി​റ്റ​റി​ല്‍ കു​റി​ച്ച വാക്കുകൾ വിവാദമായതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി ശ​ശി ത​രൂ​ര്‍ എം​പി. squeamishly എന്ന വാക്കാണ് തരൂർ ഉപയോഗിച്ചത്. ഓ​ക്കാ​നം​വ​രും​വി​ധം വെ​ജി​റ്റേ​റി​യ​ന്‍ ആ​യ എം​പി​യാ​യി​ട്ടും മ​ത്സ്യ​മാ​ര്‍​ക്ക​റ്റി​ല്‍ ന​ല്ല ര​സ​മാ​യി​രു​ന്നു’ എ​ന്ന​ര്‍​ഥം വ​രു​ന്ന ട്വീ​റ്റാ​ണ് ശ​ശി ത​രൂ​ര്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തതെന്ന്‌ സി​പി​എം നേതാക്കൾ ഉ​ള്‍​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ക​ക്ഷി​ക​ള്‍ ആ​രോ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

എന്നാൽ squeamishly എ​ന്ന വാ​ക്കി​ന് സ​ത്യ​സ​ന്ധ​മാ​യി, ശു​ണ്ഠി​യു​ള്ള​താ​യി തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ര്‍​ഥ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉ​ള്ള​തെ​ന്ന് ഓ​ളം ഡി​ക്ഷ​ണ​റി​യു​ടെ സ്ക്രീ​ന്‍ ഷോ​ട്ട് സ​ഹി​തം ത​രൂ​ര്‍ ട്വീ​റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. മ​ല​യാ​ളി ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ള്‍​ക്ക് ത​ന്‍റെ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മ​ന​സി​ലാ​കാ​ത്ത​തി​ന്‍റെ കു​ഴ​പ്പ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കു​റി​ച്ചു.

For those Malayali leftist politicians who are currently having difficulty understanding my English! pic.twitter.com/vhOi7hThgo

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) March 29, 2019