അനന്ത്‌നാഗ്‍: ജമ്മു കശ്മീരില്‍ സൈന്യവും ഭീകരരും തമ്മില്‍ വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടല്‍. ജമ്മുകശ്മീരിലെ അനന്ത്‌നാഗ് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. പ്രദേശത്ത് സൈന്യം തെരച്ചില്‍ നടത്തുകയാണ്.

Jammu And Kashmir: A brief exchange of fire occurred late night between terrorists and security forces in Anantnag district’s Kokarnag area. Area is under cordon. (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/q2aU5MYEg2

— ANI (@ANI) March 30, 2019