കോഴിക്കോട് : ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി വടകരയിൽ കെ മുരളീധരൻ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും. കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയ പട്ടികയിലാണ് സ്‌ഥാനാർത്ഥിത്വം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കെ മുരളീധരൻ നാളെ പത്രിക നൽകും. വടകരക്കൊപ്പം ജമ്മു കശ്മീരിലെ അനന്ദനാഗ് മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെയും തീരുമാനിച്ചു.

Congress has released a list of one candidate each, from Kerala and Jammu & Kashmir. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/KB6MQYPVO3

— ANI (@ANI) March 31, 2019