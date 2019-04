ചണ്ഡീഗഡ് : ഐപിഎല്ലിൽ ഇന്ന് കിങ്‌സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് പോരാട്ടം. വൈകിട്ട് എട്ടുമണിക്ക് പഞ്ചാബ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന 13ആം മത്സരത്തിലാണ് ഇരു ടീമുകളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുക. കളിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ടു ജയം ഡൽഹിയും,പഞ്ചാബും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെയും,മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെയും പരാജയപ്പെടുത്തിയ പഞ്ചാബ് കൊൽക്കത്തയുമായുള്ള മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെയും, സൂപ്പർ ഓവറിലൂടെ കൊൽക്കത്തയെയും പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ചെന്നൈയുമായുള്ള മത്സരത്തിൽ തോറ്റു. നാല് പോയിന്റുമായി ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തും,കിങ്‌സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുമാണ്.

