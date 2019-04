വയനാട് : ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി വയനാട്ടിലെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബിഡിജെഎസ് നേതാവ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയായിരിക്കും സ്ഥാനാർത്ഥി. അമിത് ഷാ ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതേസമയം തൃശൂരിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെയും അമിത് ഷാ പ്രഖ്യാപിക്കും.

I proudly announce Shri Thushar Vellappally, President of Bharat Dharma Jana Sena as NDA candidate from Wayanad.

A vibrant and dynamic youth leader, he represents our commitment towards development and social justice. With him, NDA will emerge as Kerala's political alternative.

— Chowkidar Amit Shah (@AmitShah) April 1, 2019