ഡൽഹിക്കെതിരെ അനായാസ ജയം നേടി പഞ്ചാബ്

പഞ്ചാബ് : ഐപിഎൽ പന്ത്രണ്ടാം സീസണിലെ പതിമൂന്നാം മത്സരത്തിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരെ അനായാസ ജയം നേടി കിങ്‌സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ്. 14 റൺസിനാണ് ഡൽഹിയെ പഞ്ചാബ് വീഴ്ത്തിയത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കിങ്‌സ് ഇലവൻ ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയ 166 റൺസ് മറികടക്കാൻ ഡൽഹിക്ക് സാധിച്ചില്ല. പഞ്ചാബിന്റെ ശക്തമായി ബൗളിംഗ് കരുത്തിനു മുന്നിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാനാവാതെ 19 .2 ഓവറിൽ 152 റൺസിന് പുറത്തായി.

സാം കുറാൻ നാല് വിക്കറ്റും, അശ്വിൻ,മുഹമ്മദ് ഷമ്മി എന്നിവർ രണ്ടു വിക്കറ്റ് വീതവും ഹാർദസ് ഒരു വിക്കറ്റും പഞ്ചാബിനായി എറിഞ്ഞിട്ടു. അതേസമയം ക്രിസ് ഗെയ്‌ല്‍ ഇല്ലാതെ ഇറങ്ങിയ പഞ്ചാബിന് മികച്ച സ്കോറിലെത്താൻ ഡേവിഡ് മില്ലറിന്റെ പ്രകടനം സഹായിച്ചു. ഈ മത്സരത്തിലെ ജയത്തോടെ ആറു പോയിന്റുമായി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന കിങ്‌സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ചു. നാലാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു.