യുഎഇയില്‍ 24 പ്രവാസികളെ റെയ് ഡില്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

. قبضت #شرطة_أبوظبي بشقة سكنية في عجمان و بالتعاون مع #شرطة_عجمان، على عصابة، مكونة من 24 شخصاً "آسيوياً"، أرّقت مضاجع الجمهور باتصالاتٍ احتيالية. وأفاد العميد عمران أحمد المزروعي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي، بأن الجُناة استنزفوا ضحاياهم بعد التغرير بهم بحصولهم على #جوائز_مالية، موضحاً أنهم كانوا يطالبونهم بتحويل أرصدة إعادة تعبئة بطاقات هاتفية، لاستكمال إجراءات استلام #الجوائز الوهمية. . Abu Dhabi Police, in collaboration with Ajman Police, arrested a gang of 24 Asian nationals from an apartment in Ajman. They were involved in fraudulent phone calls targeting members of the public. Culprits cheated people by promising them bogus cash prizes, noted Brigadier Imran Ahmed Al Mazrouei, director of CID, Abu Dhabi Police. They asked them to transfer telephone recharge cards as charges for processing the cash prizes they have won, he indicated അജ്മാന്‍ പോലീസുമായി സഹകരിച്ച് അബുദാബി പോലീസ് വ്യാജ ഫോണ്‍ കോളുകള്‍ വഴി തട്ടിപ്പു നടത്തി വന്ന 24 ഏഷ്യൻ വംശജരെ അജ്മാനിലെ ഒരു അപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റില്‍ നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വന്‍ തുക സമ്മാനമായി നേടി എന്ന രീതിയില്‍ ഫോണ്‍ വിളിച്ചാണ് പ്രതികള്‍ ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ചിരുന്നത് എന്ന് അബുദാബി പോലീസിന്‍റെ സി.ഐ.ഡി വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ബ്രിഗേഡിയർ ഇമ്രാൻ അഹമ്മദ് അൽ മസ്റൂയി പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ഈ വിജയിച്ച തുകയുടെ പ്രോസിസ്സിംഗ് ഫീയായി ടെലിഫോൺ റീചാർജ് കാർഡുകൾ കൈമാറാന്‍ ഇവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിചേര്‍ത്തു. #في_أبوظبي ‏#InAbuDhabi #أبوظبي_أمن_وسلامة ‏#Abudhabi_safe_and_secure #അബുദാബി_സുരക്ഷിതം_സുദൃഢം #الإمارات #أبوظبي #شرطة_أبوظبي #أخبار_شرطة_أبوظبي #الإعلام_الأمني ‏#UAE #AbuDhabi #ADPolice #ADPolice_news ‏#security_media