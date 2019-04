ഓസിലിനൊപ്പം കിങ് ഖാനും;താരം പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് കാണാനെത്തി

ആരാധകരെ പ്രിയപ്പെട്ട താരമാണ് ആഴ്സണല്‍ മിഡ്ഫീല്‍ഡര്‍ മെസ്യൂത് ഓസില്‍. താരത്തിന്റെ പെരുമാറ്റവും കളിയും ഒരുപാട് ആരാധകരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ബോളിവുഡിലും ഓസിലിന് ആരാധകരുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബോളിവുഡിന്റെ കിങ് ഖാന്‍, ഷാറൂഖും ഓസിലിനെ കാണാന്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ ന്യൂകാസിലിനെതിരായ ആഴ്സണലിന്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ മത്സരം കാണാനാണ് ഷാറൂഖ് എത്തിയത്.

ഓസിലിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രം ഷാറൂഖ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. മത്സര ശേഷം ഓസിലിനെയും താരത്തിന്റെ ഭാവി വധുവിനെയും കണ്ടാണ് ഷാറൂഖ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത്.

What a lovely evening @Arsenal congratulations. Thx @MesutOzil1088 & #AmineGulse for your warmth love & hospitality. See u guys soon in India. pic.twitter.com/4rtBJXZ5uW

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 1, 2019