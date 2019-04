ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെ ആദ്യ തോൽവിയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്

മുംബൈ : ഐപിഎൽ 12ആം സീസണിലെ ആദ്യ തോൽവിയിലേക്ക് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്. വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ 37 റൺസിനാണ് മുംബൈ ജയിച്ചത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത മുംബൈ 20 ഓവറിൽ അഞ്ചു വിക്കറ്റു നഷ്ടത്തിൽ നേടിയ 170 റൺസ് മറികടക്കാൻ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ചെന്നൈക്ക് സാധിച്ചില്ല.

സൂര്യകുമാർ യാദവ് (43 ബോളിൽ 59 റൺസ്), കൃണാൽ പാണ്ഡ്യ(32 ബോളിൽ 42റൺസ് ), ഹർദിക് പാണ്ഡ്യ(8 ബോളിൽ 25 റൺസ്) എന്നിവരുടെ ബാറ്റിംഗ് മുംബൈയെ മികച്ച സ്കോറിലെത്തിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ജേസൺ രണ്ടും, മലിംഗ, ഹർദിക് പാണ്ഡ്യ മൂന്നു വിക്കറ്റ് വീതവും എറിഞ്ഞിട്ടു.

What the scorecard reads! Chin up and onwards to the next one back at the #AnbuDen! #WhistlePodu #Yellove #MIvCSK 💛🦁 pic.twitter.com/LYT72Ecd3q

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 3, 2019