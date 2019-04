ന്യൂ ഡൽഹി : ഐപിഎല്ലിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരെ അനായാസ ജയവുമായി സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്. ഫിറോസ് ഷാ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ അഞ്ചുവിക്കറ്റ് ജയമാണ് ഹൈദരാബാദ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഡൽഹി 20 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയ 129 റൺസ് സൺറൈസേഴ്സ് അനായാസം മറികടന്നു. 9 ബോളുകൾ(18.3 ഓവർ) ബാക്കി നിൽക്കെ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 131 റൺസ് സ്വന്തമാക്കി.

48 റണ്‍സ് നേടിയ ജോണി ബെയര്‍സ്‌റ്റോ ഹൈദരാബാദിന്റെ ജയം എളുപ്പമാക്കി. വാര്‍ണര്‍ (10) ,വിജയ് ശങ്കര്‍ (16), മനീഷ് പാണ്ഡെ (10), ദീപ് ഹൂഡ (10) എന്നീ ബാറ്റ്സ്‌മാൻമാർ പുറത്തായപ്പോൾ യൂസഫ് പഠാന്‍ (9), മുഹമ്മദ് നബി (17) എന്നിവര്‍ പുറത്താവാതെ നിന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍, മുഹമ്മദ് നബി, സിദ്ധാര്‍ത്ഥ് കൗള്‍ എന്നിവർ ഹൈദരാബാദിനായി രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.

A little too close, but a BIG WIN for us!!! 🧡🧡 We win by 5 wickets and 9 balls to spare.#OrangeArmy #RiseWithUs #DCvSRH — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 4, 2019

41 പന്തില്‍ 43 റണ്‍സെടുത്ത ക്യാപ്റ്റന്‍ ശ്രേയാസ് അയ്യരാണ് ഡൽഹിയുടെ ടോപ് സ്‌കോറർ. പൃഥ്വി ഷാ (11), ശിഖര്‍ ധവാന്‍ (12), ഋഷഭ് പന്ത് (5), രാഹുല്‍ തെവാട്ടിയ (5), കോളിന്‍ ഇന്‍ഗ്രാം (5), ക്രിസ് മോറിസ് (17), കഗിസോ റബാദ (3) എന്നിവർ പുറത്തയപ്പോൾ, അക്സര്‍ പട്ടേല്‍ (13 പന്തില്‍ 23), ഇശാന്ത് ശര്‍മ (0) എന്നിവര്‍ പുറത്താവാതെ നിന്നു. റാഷിദ് ഖാന്‍, സന്ദീപ് ശര്‍മ എന്നിവര്‍ ഓരോ വിക്കറ്റ് ഡൽഹിക്കായി എറിഞ്ഞിട്ടു.

ഈ മത്സരം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആറു പോയിന്റുമായി പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ചു. അഞ്ചാം സ്‌ഥാനത്താണ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു.