ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി കമല്‍നാഥിന്റെ മകന്‍ നകുല്‍ നാഥ് ചിന്ദ്വാര ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നും ജനവിധി തേടും.

മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കമല്‍നാഥ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിച്ച് ജയിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ ഇതേ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നുള്ള നിയമസഭാ സീറ്റിലേക്ക് മത്സരിക്കുമെന്നും എഐസിസി വ്യക്തമാക്കി.

ഛിന്ദ്വാരയിലെ നിയമസഭാ സീറ്റിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് കമല്‍നാഥ് മത്സരിക്കുക.മധ്യപ്രദേശില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരമേറ്റ് നൂറ് ദിവസം പിന്നിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് കമല്‍നാഥിനും മകനും ഒരുമിച്ച് സീറ്റുകള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നല്‍കുന്നത്.

ചിന്ദ്വാര ഉള്‍പ്പെടെ പന്ത്രണ്ട് ലോക്സഭ മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പട്ടിക കോണ്‍ഗ്രസ് ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

Congress releases list of 12 candidates from Madhya Pradesh. CM Kamal Nath's son Nakul to contest from Chhindwara, Ajay Singh Rahul to contest from Sidhi and Arun Yadav to contest from Khandwa #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/XQOW381zYt

— ANI (@ANI) April 4, 2019