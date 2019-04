പൂനെ : കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത സംവാദപരിപാടിയില്‍ മോദി അനുകൂല മുദ്രാവാക്യം വിളികള്‍. പൂനെയില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുമായി സംസാരിക്കവേ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് തനിക്ക് ദേഷ്യമോ വൈറുപ്പോ ഇല്ലെന്ന് രാഹുല്‍ പറഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു സദസില്‍ നിന്ന് മോദി മോദി എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയര്‍ന്നത്. എന്നാല്‍ അത് സാരമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് രാഹുല്‍ സംസാരം തുടര്‍ന്നു.

Modi Modi chants at Rahul’s interaction with students in Pune… Give it up, Rahul baba! pic.twitter.com/SsFoIavgdw

