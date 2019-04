ശത്രുത ഭീരുത്വമാണ് ലോകം ശത്രുത കൊണ്ട് നിറഞ്ഞാലും താന്‍ അത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

ന്യൂ ഡൽഹി : ശത്രുത ഭീരുത്വമാണ് ലോകം ശത്രുത കൊണ്ട് നിറഞ്ഞാലും താന്‍ അത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല കോൺഗ്രസ് അദ്ധ്യക്ഷൻ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ട്വിറ്ററിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. താൻ ഒരു ഭീരുവല്ല. പകയുടേയും വെറുപ്പിന്‍റേയും പിന്നിൽ താൻ ഒളിച്ചിരിക്കില്ല. എല്ലാ ജീവികളേയും താൻ സ്നേഹിക്കുമെന്നും താൽക്കാലികമായ ശത്രുത കൊണ്ട് അന്ധരായവരെപ്പോലും താൻ സ്നേഹിക്കുമെന്നും രാഹുൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. അതേസമയം വയനാട്ടിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ച വിവരം ട്വീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ട്വീറ്റ് ഇപ്പോൾ ഏറെ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതെളിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Hatred is cowardice.

I don’t care if the entire world is full of hatred. I am not a coward.

I will not hide behind hate and anger.

I love all living beings, including those temporarily blinded by hatred.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 5, 2019