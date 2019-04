മധുരരാജ 200 കോടി നേടുമെന്നും പുലിമുരുകനെ കടത്തി വെട്ടുമെന്നും പ്രമുഖ നടന്‍

മമ്മൂട്ടി ചിത്രം ‘മധുരരാജ’ 200 കോടി ക്ലബില്‍ ഇടം നേടുമെന്ന് പ്രവചിച്ച് നടന്‍ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ്. ‘പുലിമുരുകന്റെ’ സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും വീണ്ടും ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്രം ‘പുലിമുരുകന്റെ’ എല്ലാ റെക്കോര്‍ഡുകളും തകര്‍ക്കുമെന്നും 200 കോടി ക്ലബ്ബില്‍ പ്രവേശിക്കുമെന്നും സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് പ്രവചിക്കുന്നു. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെയാണ് പ്രവചനം.

പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്‍ണ്ണരൂപം

പണ്ഡിറ്റിന്‌ടെ വചനങ്ങളും, ബോധോദയങ്ങളും….

‘മധുര രാജ’ എന്ന big budget മമ്മൂക്ക ചിത്രം April 12 ന് റിലീസാവുകയാണ്. ‘പുലി മുരുക9’ സിനിമക്കു ശേഷം അതേ ടീമായ Vysakh Sir സംവിധാനം, Udhay Krishna sir തിരക്കഥയില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ വലിയ ചിത്രം ‘പുലി മുരുക9’ സിനിമയുടെ എല്ലാ records തക4ത്ത് 200 കോടി club ല് പുഷ്ം പോലെ കയറും എന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു..

ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പലരും സ്ഥാനാ4ത്ഥികളായ് ഉണ്ടാവാം..പക്ഷേ ഏറ്റവും മുമ്പ9 ‘മധുര രാജ’ ആകും..

ഇനി മത്സരം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ആകും..

All the best to Parappanangady Mammutty fans and others..

(വാല് കഷ്ണം..’പോക്കിരി രാജ’ യുടെ തുട4ച്ച വിജയത്തിലും ഉണ്ടാകും എന്നു കരുതുന്നു)

Pl comment by Santhosh Pandit (ഉരുക്കൊന്നുമല്ല മഹാ പാവമാ)