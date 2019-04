മുംബൈ• മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയായ ഗിരീഷ് മഹാജന്‍ പങ്കെടുത്ത പൊതു പരിപാടിക്കിടെയാണ് സംഭവം. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജലഗോണിലെ പൊതു റാലിക്കിടെ ബി.ജെ.പി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ചേരിതിരിഞ്ഞ് ഏറ്റുമുട്ടുകയായിരുന്നു. തല്ലിനിടെ താഴെ വീണ പ്രവര്‍ത്തകരെ മറ്റുള്ളവര്‍ നിലത്തിട്ട് കൂരമായി ചവിട്ടുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം. എഎന്‍ഐയാണ് വീഡിയോ പുറത്ത് വിട്ടത്. വേദി നിറച്ചും പ്രവര്‍ത്തകരാണ്. തല്ലിനിടെ ചിലര്‍ ചേര്‍ന്ന് ആളുകളെ വേദിയില്‍ നിന്ന് തള്ളിതാഴെയിടുന്നുമുണ്ട്. ഇതിനിടെ പ്രവര്‍ത്തകരെ ശാന്തരാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന പോലീസുകാരെയും ഇവര്‍ ആക്രമിക്കുന്നത് കാണാം.

#WATCH Maharashtra: Two groups of BJP workers clash during Maharashtra Minister Girish Mahajan's public meeting in Jalgaon. pic.twitter.com/SxDhVfaZRJ

— ANI (@ANI) April 10, 2019