ഇന്ത്യയിലെ റോഡുകൾ നിറയെ പശുക്കളും ആനകളും പന്നികളുമാണെന്ന് മൈക്കൽ വോൺ; മറുപടിയുമായി ആരാധകർ രംഗത്ത്

ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിൽ കണ്ട കാഴ്ച്ചകളെക്കുറിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്‌ത ഇംഗ്ലണ്ട് മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ മൈക്കൽ വോണിനെ പൊളിച്ചടുക്കി ആരാധകർ. ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിലൂടെയുള്ള യാത്രകൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും റോഡുകളിൽ നിറയെ പശുക്കളും ആനകളും ഒട്ടകങ്ങളും ആടുകളും പന്നികളുമാണ് എന്നുമായിരുന്നു വോണിന്റെ ട്വീറ്റ്. ഇതിന് പിന്നാലെ ആരാധകർ രംഗത്തെത്തി. ഇന്ത്യയെ പ്രകീർത്തിക്കുകയാണോ അതോ അപമാനിക്കുകയാണോ എന്നായിരുന്നു ചിലരുടെ ചോദ്യം. അതിന് മറുപടിയായി പ്രകീർത്തിച്ചതാണെന്നും സ്വന്തം രാജ്യത്തെക്കാൾ സമാധാനമുള്ള സ്ഥലമാണിതെന്നും വോൺ പറയുകയുണ്ടായി.

Love traveling in #India … So far this morning we have seen Elephants,Cows,Camels,Sheep,Goats & Pigs all in the middle of the road … #OnOn

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) April 9, 2019