മുംബൈ:ഐപിഎല്ലിൽ തകർപ്പൻ ജയം സ്വന്തമാക്കി രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്. നാല് വിക്കറ്റിനാണു മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ തോൽപ്പിച്ചത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത മുംബൈ 20 ഓവറിൽ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഉയർത്തിയ 187 റണ്‍സ് മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ രാജസ്ഥാൻ അനായാസം മറികടന്നു. അവസാന മൂന്ന് പന്ത് ബാക്കി നിൽക്കെ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 188 റൺസ് സ്വന്തമാക്കി.

In the city of dreams, and what a dreamy finish to the game that was! Never in doubt! 🔥#HallaBol #MIvRR #RR pic.twitter.com/bLeiEPPBkX — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 13, 2019

ബട്‌ലറിന്റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനം (89) ജയം എളുപ്പമാക്കി. സഞ്ജു 31 റണ്‍സെടുത്തു പുറത്തായി. രോഹിത്, ഡികോക്ക്, ഹര്‍ദിക് എന്നിവരുടെ മികവിലാണ് മുംബൈ മികച്ച സ്കോർ നേടിയത്. ഈ ജയത്തോടെ രാജസ്ഥാൻ നാല് പോയിന്റ് സ്വന്തമാക്കിയെങ്കിലും അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തു തന്നെ തുടരുന്നു. എട്ടു പോയിന്റുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്.