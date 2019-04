പഞ്ചാബ് : 12ആം സീസൺ ഐപിഎല്ലിൽ ആദ്യം ജയം തേടി ബെംഗളൂരു റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ഇന്നിറങ്ങും. വൈകിട്ട് എട്ടുമണിക്ക് പഞ്ചാബ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ കിങ്‌സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബുമായിട്ടായിരിക്കും ഏറ്റുമുട്ടുക.

We are back in action again after a long break, as we take on Kings XI Punjab tonight in their own den. Let's #PlayBold. #KXIPvsRCB pic.twitter.com/yh4xlzwvDK

— Royal Challengers (@RCBTweets) April 13, 2019