ല​ക്നോ: അ​ഞ്ചു വ​യ​സു​കാ​ര​ന്‍ കു​ഴ​ല്‍ കി​ണ​റി​ല്‍ വീ​ണു. : ഉ​ത്ത​ര്‍​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ മ​ഥു​ര​യി​ല്‍ ഷെ​ര്‍​ഗ്രാ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. 100 അ​ടി താ​ഴ്ച​യി​ല്‍ കു​ടു​ങ്ങി​യി​രി​ക്കുന്ന കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നു. പോ​ലീ​സും ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ​സേ​ന​യും ചേ​ര്‍​ന്നാ​ണ് ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ര്‍​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

Mathura: Operation continues to rescue a 5-year-old boy, who is trapped in a borewell at about 100-foot deep at a village in Shergarh. Police & NDRF team present at the spot. pic.twitter.com/5xL5V1NJbN

— ANI UP (@ANINewsUP) April 13, 2019