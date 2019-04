ന്യൂ ഡൽഹി : ഡൽഹിയിൽ തീപിടിത്തം. സിരസ്പൂരിലുള്ള റബ്ബർ ഗോഡൗണിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. 26 യുണിറ്റ് അഗ്‌നിശമന സ്ഥലത്തെത്തി ഏറെ നേരത്തെ ശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്.

Delhi: Fire breaks out at a rubber godown in Siraspur, 26 fire tenders rushed to the spot pic.twitter.com/Dywm2Q6LTZ

വൻ നാശനഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു. തീപിടിത്തത്തിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ല. അധികൃതർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

#Delhi: Fire under control now that broke out at a rubber godown in Siraspur, in the morning today. pic.twitter.com/I1hCglralv

— ANI (@ANI) April 14, 2019