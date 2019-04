ടോൾ കൊടുക്കാതെ പാഞ്ഞ കാറിന്റെ ബോണറ്റിൽ കുടുങ്ങി ജീവനക്കാരൻ; ഒടുവിൽ സംഭവിച്ചത്

ന്യൂഡൽഹി: ടോൾ കൊടുക്കാതെ പാഞ്ഞ കാറിന്റെ ബോണറ്റിൽ കുടുങ്ങി ജീവനക്കാരൻ. ഗുരുഗ്രാമിലെ ഒരു ടോൾ പ്ലാസയിലാണ്‌ സംഭവം. 6 കിലോമീറ്ററോളമാണ് ഇയാൾ ബോണറ്റിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നത്. ‘നീ എന്റെ കാർ തടയും അല്ലെ? പൊലീസുപോലും ഇതു ചെയ്യില്ല’ എന്ന് കാർ ഡ്രൈവർ ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത്. സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

#WATCH Haryana: A car driver dragged a toll plaza employee on his car’s bonnet in Gurugram when asked to stop at toll plaza.Victim says,”Car driver dragged me for 5-6km on his car’s bonnet on a speed of about 100 km/hr. He said,’You’ll stop my car?Even police doesn’t stop my car’ pic.twitter.com/Wz9kMOs8uu

— ANI (@ANI) April 13, 2019