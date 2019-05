പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ-ജിഹാദി ശക്തികളുടെ ആക്രമണം ഭയന്ന് ഹിന്ദുക്കളുടെ കൂട്ടപലായനം

കൊൽക്കത്ത : പശ്ചിമബംഗാളിൽ ഭരണകൂട ഭീകരത . തൃണമൂൽ-ജിഹാദി ശക്തികളുടെ ആക്രമണം ഭയന്ന് ഹിന്ദുക്കളുടെ കൂട്ടപലായനം . ഹൈന്ദവ വോട്ടുകൾ ബിജെപി യിലേക്ക് ഏകീകരിക്കുന്നതാണ് ഹിന്ദുക്കളെ അക്രമിക്കാൻ കാരണമായതായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഡയമണ്ട് ഹാർബർ മേഖലയിലാണ് സംഭവം . ജനിച്ച മണ്ണിൽ വസിക്കാൻ കഴിയാതെ പലായനം ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദുക്കളാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച്ച. നോർത്ത് 24 പർഗാനാസിലും,മാണ്ഡയിലും അടുത്തിടെ ഹിന്ദുക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് കലാപം നടന്നിരുന്നു .

Kashmir style announcements from mosques in WB. Hindus moving to safer places. Bagalkhali, Bishnupur, Dismond Harbour. Via FB pic.twitter.com/mXjAmDctdt

— SahaJio🇮🇳 (@oldhandhyd) May 14, 2019