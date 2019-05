ഐപിഎല്ലിൽ ധോണിയുടെ റണ്‍ഔട്ടിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങള്‍ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ധോണി ഔട്ടാണോ അല്ലയോയെന്ന് ആരാധകര്‍ക്കിടയിൽ ചര്‍ച്ച നടക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെ ധോണിയുടേത് വിക്കറ്റ് തന്നെയാണെന്ന ട്വീറ്റുമായി ന്യൂസിലന്‍ഡ് ക്രിക്കറ്റര്‍ ജിമ്മി നീഷാം രംഗത്തെത്തുകയുണ്ടായി. ഇതോടെ നീഷാമിനെതിരെ ധോണി ആരാധകർ രംഗത്തെത്തുകയുണ്ടായി. രൂക്ഷ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നതിനെത്തുടര്‍ന്ന് നീഷാം ട്വീറ്റ് പിന്‍വലിക്കുകയും ചെയ്തു.

ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള ആരാധകരുടെ അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ധോണിയോട് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട്. എന്നാല്‍ താഴെ കാണുന്ന ചിത്രം കണ്ടാല്‍ ധോണിയുടേത് റണ്‍ഔട്ടല്ല എന്ന് എങ്ങനെയാണ് പറയാനാവുക’ എന്നായിരുന്നു ചിത്രം സഹിതം നീഷാം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ട്വീറ്റ് പിൻവലിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇതിന് വിശദീകരണവുമായി താരം രംഗത്തെത്തുകയുണ്ടായി. എംഎസ് ധോണിയുടെ റണ്‍ഔട്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ട്വീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. തന്റെ മനസ് മാറിയതല്ല അതിന്റെ കാരണം. ഒരേ കമന്റുകള്‍ 200 തവണ കാണുന്നത് അറപ്പുളവാക്കുന്നു എന്നതാണ് ഒരു കാരണം. ഇതൊന്നും താന്‍ കാര്യമാക്കുന്നില്ലെന്നത് മറ്റൊരു കാരണം’ എന്നായിരുന്നു താരം വ്യക്തമാക്കിയത്.

I’ve deleted my tweet about MS Dhoni’s runout, not because I’ve changed my mind, but because:

1. I’m sick of seeing the same dumb comments in my feed 200 times a day.

2. I just don’t actually care.

Please don’t bother tweeting me about it again. Have a good day everyone 👍

— Jimmy Neesham (@JimmyNeesh) May 15, 2019