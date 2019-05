റോഡരികിൽ നിന്ന് യുഎഇ ഭരണാധികാരികൾ ഇഫ്താർ കിറ്റുകൾ വാങ്ങുന്ന വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

View this post on Instagram

#Repost @net_ad مرور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على حملة #رمضان_أمان بموقع التوزيع في تقاطع أكاديمية شرطة دبي، حيث التقى خلالها خالد بن تميم رئيس اللجنة المنظمة للحملة وعدد من المتطوعين.