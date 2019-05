വിരമിച്ച ശേഷം എന്തുചെയ്യും? ധോണിയുടെ മറുപടി കേട്ട് ഞെട്ടി ആരാധകര്‍

റാഞ്ചി: ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചതിന് ശേഷം എന്തുചെയ്യുമെന്ന ആരാധകരുടെ ചോദ്യത്തിന് ആരെയും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന മറുപടിയുമായി എം.എസ് ധോണി. ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം താന്‍ ഒരു ചിത്രകാരനാവുമെന്നാണ് ധോണി വെളിപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാല്‍ ഇത് കേട്ട് ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍. കുട്ടിക്കാലത്തെ മോഹമായിരുന്ന ചിത്രപ്രദര്‍ശനം നടത്താന്‍ താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യന്‍ മുന്‍ നായകന്‍ പറഞ്ഞു. വരച്ച ചിത്രങ്ങള്‍ കാട്ടുന്ന ധോണിയുടെ വീഡിയോ ഇതിനകം തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

Dhoni #whydhoniwhy you are leaving bat don’t do this pic.twitter.com/AMTV7uYusp

— Jamod Kishan (@JamodKishan5) May 20, 2019