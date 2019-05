ലിബിയയില്‍ വെച്ച് തട്ടികൊണ്ടുപോയ ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍ പൗരന്‍മാരെ വിട്ടയുക്കന്നതില്‍ മുന്‍കയ്യെടുത്ത യു.എ.ഇ ഭരണകൂടത്തിന് നന്ദി അറിയിച്ച് ദക്ഷിണകൊറിയന്‍ പ്രസിഡന്റ് മൂണ്‍ ജെ ഇന്‍. അബുദാബി കിരീടാവകാശി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബില്‍ സെയ്ദുമായും

സായുധ സേനയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി സുപ്രീം കമാന്‍ഡറുമായും അദ്ദേഹം ഫോണില്‍ സംസാരിച്ചു.

ദക്ഷിണകൊറിയന്‍ പൗരന്‍മാരെ വിട്ടയ്കകാന്‍ യു.എ.ഇ നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങളെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. കൂടാതെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചും ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നു. ഈ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലായിരുന്നു മൂന്ന് ഫിലിപ്പീന്‍ പൗരന്‍മാരെയും ദക്ഷിണകൊറിയന്‍ പൗരനെയും ലിബിയയുടെ സായുധസേന തട്ടികൊണ്ട് പോയത്.

Mohamed bin Zayed receives a phone call from South Korean President Moon Jae-in, who noted his appreciation of the UAE's efforts to release a South Korean citizen kidnapped in Libya, and discussed ways to strengthen bilateral strategic relations.

