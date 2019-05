മുന്നില്‍ കിട്ടുന്നവരെ ഇരുത്തിപ്പൊരിക്കുന്ന ചാനല്‍ അവതാരകനെ ട്രോളി പൊളിച്ചിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ.ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണല്‍ പുരോഗമിക്കുമ്പോള്‍ റിപ്പബ്‌ളിക് ടിവി അവതാരകന്‍ അര്‍ണബ് ഗോസ്വാമിയുടെ നാക്കുപിഴയാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍മീഡിയ ആഘോഷമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

When Arnab gets too Excited and goofs up Sunny Deol for Sunny Leone! 🤣 #ElectionResults2019 #ArnabOnMay23 pic.twitter.com/cgK49b42Cv

— Rupesh Brahmecha (@RupeshBrahmecha) May 23, 2019