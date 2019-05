കോച്ചിംഗ് സെന്ററിലെ തീപിടിത്തം : മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു

ഗാന്ധി നഗര്‍ : കോച്ചിംഗ് സെന്ററിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ മരണസംഖ്യ 20ആയി. ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിൽ സാരസ്ഥാന മേഖലയിലുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിലെ രണ്ടാം നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സെന്ററിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരമാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. അഗ്‌നിശമന സേനയുടെ 18യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി ഏറെ നേരത്തെ ശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയത്. കെട്ടിടത്തില്‍ എത്ര പേര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

Surat Fire: Death toll in fire at at a coaching centre in Sarthana area rises to 20. #Gujarat https://t.co/L734RnzOje

