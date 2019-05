കാണ്ഡഹാർ : സ്‌ഫോടനത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനില്‍ തെക്ക് ഭാഗത്തെ കാണ്ഡഹാർ പ്രവിശ്യയിലെ സ്പിൻ ബോൾഡക് ജില്ലയിലാണ് സ്‌ഫോടനമുണ്ടായതെന്നു ടോളോ ന്യൂസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ഏഴു മണിയോടെയാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായതെന്നും രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും കാണ്ഡഹാർ പോലീസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്‌സ് മീഡിയ ഓഫീസ് മേധാവി ജമാൽ നാസിർ ബരിക്സായി അറിയിച്ചു. സംഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

TOLO News: An explosion in Spin Boldak district in southern Kandahar province at around 7pm this evening left one civilian dead and two others wounded, said Jamal Nasir Barikzai, head of Kandahar Police Headquarters' media office.

— ANI (@ANI) May 25, 2019