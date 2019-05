അമ്മയുടെ കാൽ തൊട്ട് വന്ദിച്ച് മോദി ; ഗുജറാത്തിൽ വൻ സ്വീകരണം

അഹമ്മദാബാദ്: വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് നരേന്ദ്ര മോദി അമ്മയെ കണ്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങി. ഗുജറാത്തിലെ ഗാന്ധിനഗറിലുള്ള വസതിയിലെത്തിയാണ് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയത്. സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയ അദ്ദേഹം പ്രതിമയിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും നടത്തി. തുടർന്ന് അഹമ്മദാബാദിലെ പാർട്ടി ഓഫീസിലെത്തിയ അദ്ദേഹത്തെ കാത്ത് നിന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരാണ്. ഇവിടെ ഉജ്ജ്വലമായ സ്വീകരണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത്. ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷാ, ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് റൂപാനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ മോദിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

Prime Minister Narendra Modi meets his mother Heeraben Modi at her residence in Gandhinagar and seeks her blessings. #Gujarat pic.twitter.com/qWEwnJo1Y9

— ANI (@ANI) May 26, 2019