പ്രമുഖ നടൻ അജയ് ദേവഗണിന്റെ അച്ഛൻ അന്തരിച്ചു

മഹാരാഷ്ട്ര : പ്രമുഖ ബോളിവുഡ് നടൻ അജയ് ദേവഗണിന്റെ അച്ഛൻ വീരു ദേവഗണ്‍ മുംബൈയിൽ അന്തരിച്ചു. ഫിലിം ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റ് തരണ്‍ ആദര്‍ശ് ആണ് ഈ വിവരം ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചത്. സംസ്‌കാരം വൈകീട്ട് ആറിനാണെന്നു അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Veeru Devgan passed away this morning [27 May 2019]… Father of Ajay Devgn… Veeru ji was an accomplished action director… Also directed #HindustanKiKasam, starring son Ajay with Amitabh Bachchan… Funeral will be held today at 6 pm… Heartfelt condolences to Devgn family.

