ചണ്ഡീഗഢ് : സൈക്കിൾ നിർമാണശാലയിൽ വൻ തീപിടിത്തം. പഞ്ചാബിലെ ലുധിയാനയിലാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നു വാർത്ത ഏജൻസിയായ എഎൻ ഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയുന്നു. അഗ്നിശമന സേന സ്ഥലത്തെത്തി തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നു. ആളപായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. സംഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

Punjab: A fire breaks out in a cycle factory in Ludhiana. Fire tenders rushed to the spot; no injuries/casualties reported. pic.twitter.com/Agsi2DztyP

— ANI (@ANI) May 27, 2019