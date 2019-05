സ്വന്തം മക്കളെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുന്ന മാതാപിതാക്കള്‍ കീര്‍ത്തി എന്ന ഈ അമ്മയെ മാതൃകയാക്കണം. മരിച്ചു പോയ മകനെ ഓര്‍ത്ത് ഇന്നും തേങ്ങുകയാണ് ഈ അമ്മ. തങ്ങള്‍ക്ക് രണ്ടാമത് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചിട്ടും മൂത്ത മകന്റെ ഓര്‍മ്മയില്‍ നിന്നും ഇതുവരെ അവര്‍ മുക്തരായിട്ടില്ല. മകനായി കീര്‍ത്തി എഴുതിയ കുറിപ്പാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാകുന്നത്. കണ്ണീരണിയിക്കുന്ന ഈ കുറിപ്പിന് നിരവധി പേര്‍ കമന്റ് ചെയ്തു.

ഫേസ്ബുക് പോസ്റ്റ് :

പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞൂട്ടാ , മോനെ , നീ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നിന്റെ 8 ആം പിറന്നാൾ ആയിരുന്നു !! നീ എവിടെ ആണെന്ന് അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും , നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആർക്കും അറിയില്ല !! ഞങ്ങളെ എല്ലാം വിട്ട് നീ എങ്ങോട്ടാണ് പറന്നു പോയതെന്ന് ‘അമ്മ ഓരോ നിമിഷവും ആലോചിക്കും !! ഒരുപാടു കരഞ്ഞു തളരുമ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസമാണ് !! ഒന്ന് പറയട്ടെ നിനക്ക് ഒരു അനിയൻ വന്നിരിക്കുന്നു !! അവനെ കുഞ്ഞൂട്ടാ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നതു !! നീ പറയാറില്ലേ , അമ്മെ എനിക്ക് ഒരു വാവയെ വേണം എന്ന് !! നിനക്ക് ഈ വർഷം നിന്റെ പിറന്നാളിന് അച്ഛനും അമ്മയും തരുന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആണ് നിന്റെ കുഞ് അനിയൻ!!

ഒരിക്കലും നിനക്ക് പകരമാവില്ലെങ്കിലും നിന്റെ ശൂന്യത ഒരു പരുതി വരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നീ തന്നെ അവനെ ഈ ഭൂമിയിലെക്കു അയച്ചതാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം !! നിന്നെ ഓർക്കാത്ത നിമിഷങ്ങൾ ഇല്ല പൊന്നു മോനെ !! അച്ഛൻ അമ്മയോട് പറയാറുണ്ട് എന്നും ആകാശത്തു തെളിയുന്ന ആ നക്ഷത്രം നീയാണ് എന്ന് !! ‘അമ്മ കരഞ്ഞാൽ നിന്റെ അച്ഛൻ, അച്ചാമ്മ, ജാജിഅമ്മാമ്മ , കുഞ്ഞുണ്ണി മാമാജി , നാനാമ്മ , കുമാരു പാപ്പൻ , ചക്കിയപ്പ , ബച്ചാച്ചൻ , വച്ചാച്ചൻ , ഏനാമ്മാമ്മ, ജയ്‌ശ്രീഅമ്മാമ്മ , എല്ലാവരും തന്നെ കരയും !! നീ പോയപ്പോൾ നീ തന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി ഈ പറഞ്ഞവരും ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞൂട്ട !! നീ ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ചു പറന്നു പോയ ദിവസം december 25 ന് രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം , ദൈവം നിന്നെ തന്നെ തിരികെ തന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു !! നിനക്ക് അറിയുമോ മോനെ , നിന്റെ കുഞ്ഞു ഉടുപ്പുകളും കളിപ്പാട്ടങ്ങളും നിന്റെ അനിയന് കൊടുത്തു ‘അമ്മ !!

നീ വാരി നിറച്ച ഓർമ്മകൾ കൂടുതൽ ആണ് കുഞ്ഞു !! അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും നിന്റെ അനിയനും എന്നും നിന്നെ ഓർക്കാൻ അത് കുന്നോളം ഉണ്ട് !! കുഞ്ഞൂട്ടാ , അമ്മക്ക് കൈ വിറക്കുന്നു !! നിന്റ അനിയൻ ഉറങ്ങിയ ശേഷം ആണ് ‘അമ്മ ഇതെഴുതുന്നത് !!!! അവനെ നിന്നെ പോലെ ആക്കണം എന്നാണ് അമ്മക്ക് ആഗ്രഹം !! നീ എന്ന മിടുക്കനായ സ്നേഹനിധി ആയ മകനെ പ്രസവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ അമ്മക്കും , നിന്റെ മാത്രം ഹീറോ ആയ നിന്റെ അച്ഛനും , നിന്റെ കളിചിരികൾ ഓർത്തു വേദനിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും നീ എന്നും പ്രിയപ്പെട്ടതു തന്നെ ആണ് കുഞ്ഞൂസേ !!

ഇത് എഴുതുന്നത് “മക്കൾ “ആണ് ഈ ലോകത്തു ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്ന് മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയായത്‌ കൊണ്ടാണ് !!

Happy 8th bday, our darling son !!! We love you and miss you kunjootta!!