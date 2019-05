നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു

ന്യൂ ഡൽഹി : പ്രധാനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് നരേന്ദ്രമോദി വീണ്ടും അധികാരമേറ്റു. രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ വെച്ചായിരുന്നു ചടങ്ങ് നടന്നത്. ദൈവനാമത്തിലായിരുന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞ. മന്ത്രിസഭയിൽ രണ്ടാമതായി രാജ്‌നാഥ് സിംഗും,മൂന്നാമതായി അമിത് ഷായും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. നിതിൻ ഗഡ്‌ഗരി,സദാന്ദ ഗൗഡ,നിർമല സീതാരാമൻ എന്നിവരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. മറ്റുള്ളവരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങു പുരോഗമിക്കുന്നു

ബിംസ്റ്റെക് കൂട്ടായ്മയിലെ രാഷ്ട്രത്തലവൻമാരാണ് ഇത്തവണ ചടങ്ങിൽ അതിഥികളായെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് പഴുതടച്ച സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൊലീസിലെയും അർധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളിലെയും 10000 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

