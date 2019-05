ന്യൂ ഡൽഹി: രണ്ടാം മോദി ഗവണ്മെന്റിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾക്കായി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സോണിയ ഗാന്ധിയും രാഷ്‌ട്രപതി ഭവനിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. നിരവധി ലോക നേതാക്കളാണ് ചടങ്ങിനായി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്.

Congress President Rahul Gandhi and UPA chairperson Sonia Gandhi arrive at Rashtrapati Bhavan to attend PM #ModiSwearingIn ceremony. pic.twitter.com/3jhi2bq2DY

— ANI (@ANI) May 30, 2019