ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി : യൂ​ട്യൂ​ബി​ല്‍ 100 ദ​ശ​ല​ക്ഷം വ​രി​ക്കാർ നേ​ടു​ന്ന ആ​ദ്യ ചാ​ന​ലാ​യി ഇന്ത്യയിലെ മ്യൂസിക് കമ്പനിയെ ടി-​സീ​രീ​സ് മാറിയിരിക്കുന്നു.തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ലു​ള്ള പ്യൂ​ഡൈ​പൈ​യേ​ക്കാ​ള്‍ നാ​ലു ദ​ശ​ല​ക്ഷം വ​രി​ക്കാ​രെ പുതിയതായി നേടിയാണ് ടി-​സീ​രീ​സ് മുന്നിലായത്.

മേ​യ് 21-നാ​ണ് ടി-​സീ​രീ​സി​ന്‍റെ 10 കോ​ടി നേ​ട്ടം പ്ര​വ​ചി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും കു​റ​ച്ചു​ദി​വ​സം താ​മ​സി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ത് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. സ്വീ​ഡി​ഷ് യൂ​ട്യൂ​ബ് ചാ​ന​ലാ​യ പ്യൂ​ഡൈ​പൈ ജൂ​ണ്‍ ര​ണ്ടി​ന് ഈ ​നേ​ട്ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​വ​ചി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​ഞ്ചു വ​ര്‍​ഷ​മാ​യി പ്യൂ​ഡൈ​പൈ​യാ​ണ് യൂ​ട്യൂ​ബി​ല്‍ മേ​ധാ​വി​ത്വം പു​ല​ര്‍​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. പ്യൂ​ഡൈ​പൈ​യു​ടെ ചി​ല വീ​ഡി​യോ​ക​ള്‍ ഡ​ല്‍​ഹി ഹൈ​ക്കോ​ട​തി അ​ടു​ത്തി​ടെ ബ്ലോ​ക്ക് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

World’s biggest YouTube Channel, T-Series has achieved another YouTube milestone by being the first one to cross an astonishing #100MillionSubscribers.

Thank you for being part of our journey. T-Series – Making India Proud. 🇮🇳@itsBhushanKumar #bharatwinsyoutube pic.twitter.com/s5Haz0bBT4

