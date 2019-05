സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മോദിയെ പിന്തള്ളി നേശാമണി തരംഗമാകുന്നു

ചെന്നൈ: ട്വിറ്ററില്‍ തരംഗമായിരുന്ന നരേന്ദ്ര മോദിയെ പിന്തള്ളി നേശാമണി വൈറലാകുന്നു.നേശാമണി ആരാണ്? എന്ന ചോദ്യം പലയിടത്തും ഉയരുന്നുണ്ട്. നേശാമണിയെ തെരഞ്ഞ് ചെല്ലുന്നവര്‍ എത്തി നില്‍ക്കുക ചുറ്റികയിലാണ്! ഫ്രണ്ട്സ് സിനിമയില്‍ ജഗതി ശ്രീകുമാറിന്‍റെ തലയില്‍ വീണ അതേ ചുറ്റിക.

‘പ്രേ ഫോർ നേശാമണി’എന്ന ഹാഷ്ടാഗാണ് ഇപ്പോള്‍ ട്വിറ്ററില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്. നേശാമണിയെ കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ തമിഴ് സിനിമ ഫ്രണ്ട്സിലെ രംഗങ്ങള്‍ ഒന്ന് റീവൈന്‍ഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും.

നേശാമണി ട്രെന്‍ഡിങ് ആയ കഥ ഇങ്ങനെ

പാക്കിസ്ഥാന്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു ട്രോള്‍ പേജില്‍ ഒരു കൂട്ടം സിവില്‍ എന്‍ജിനീയറിങ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ചുറ്റികയുടെ ചിത്രത്തിനൊപ്പം ആ വസ്തുവിന് നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന ചോദ്യവും പങ്കുവെച്ചതോടെയാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. ചോദ്യം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട ഒരു വടിവേലു ആരാധകന്‍ ചുറ്റികയെ തമിഴ് സിനിമയായ ‘ഫ്രണ്ടസി’ലെ വടിവേലു അവതരിപ്പിച്ച നേശാമണി എന്ന കഥാപാത്രവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു.

ചുറ്റിക തലയില്‍ വീണ് നേശാമണിക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയെന്ന് ആരാധകന്‍ കുറിച്ചതോടെ കമന്‍റുകളുമായി നിരവധി ട്വിറ്റര്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ രംഗത്തെത്തി. ചുറ്റിക തലയില്‍ വീണ നേശാമണിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച്‌ കൊണ്ടുള്ള ഹാഷ്ടാഗും ട്വിറ്ററില്‍ പ്രചരിച്ചു. ഇതോടെ സുഖവിവരം അന്വേഷിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളും പ്രാര്‍ത്ഥനകളുമായി നേശാമണി ഹിറ്റായി.

There were three guys always plotting against Neasamani. First, they carried him on the bed while he's sleeping and beat him.

Second, one of them deliberately dropped a hammer on his head.

Third, they tied his legs with rope and slid him along the ground. #Pray_for_Neasamani pic.twitter.com/yA2QEamXkf

— George Vijay Addict (@VijayIsMyLife) May 29, 2019