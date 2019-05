ജ​മ്മു: സി​ആ​ർ​പി​എ​ഫ് ക്യാ​ന്പി​നു​നേ​രെ വീണ്ടും ഭീകരരുടെ ഗ്രനേഡ് ആക്രമണം. ജമ്മു കാശ്മീരിൽ പുൽവാമയിൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ് ത്രാ​ലി​ലെ സി​ആ​ർ​പി​എ​ഫ് 180 ബ​റ്റാ​ലി​യ​നു നേ​രെ​യാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ആ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ല്ല.സു​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​യും ഭീ​ക​ര​രും ത​മ്മി​ൽ ഏ​റ്റുമുട്ടി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല.

Jammu & Kashmir: Exchange of fire between security forces and terrorists in Tral, Pulwama. More details awaited. pic.twitter.com/JRzny0JEWK

അതേസമയം ജമ്മു കാശ്മീരിലെ കിഷ്ത്വാറിലെ മാർവാ എന്ന പ്രദേശത്ത് ഭീകരരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി. രണ്ടു പോലീസ്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റു. പ്രദേശത്തു ഭീകർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു.

Jammu and Kashmir: Encounter between security forces and terrorists underway in Marwah area of Kishtwar, two policemen injured. Search operation in progress. pic.twitter.com/Pa2bsPBhpP

