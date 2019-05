പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ നിരവധി പ്രമുഖര്‍ എത്തിയിരുന്നു. പ്രൗഢ ഗംഭീരമായിരുന്ന ചടങ്ങിന് ശേഷം പലരും തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ടു. അതില്‍ ഒരാളായിരുന്നു പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് ഗായികയായ ആശ ബോസ്ലെ. എന്നാല്‍ തന്റെ രക്ഷയ്‌ക്കെത്തിയത് കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനിയാണെന്ന് ആശ ബോസ്ലെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

‘സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലെ അത്രയും ഭ്രാന്തമായ തിരക്കിനിടയില്‍ ഞാന്‍ പെട്ട് പോയിരുന്നു. ആരും സഹായിക്കാനെത്തിയില്ലെങ്കിലും എന്റെ അവസ്ഥ കണ്ട സ്മൃതി ഇറാനി എന്നെ സഹായിച്ച് സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിലെത്തിച്ചു. അവര്‍ കരുതലുളളവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവര്‍ ജയിച്ചത്,’ ആശ ബോസ്ലെ കുറിച്ചു.

I was stranded in the crazy rush post PM oath ceremony. No one offered to help me except @smritiirani who saw my plight & made sure I reached home safely. She cares & that’s why she won. pic.twitter.com/vDV84PrIVp

— ashabhosle (@ashabhosle) May 30, 2019