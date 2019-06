ലണ്ടൻ : ഐസിസി ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ ശ്രീലങ്കയെ വീഴ്ത്തി വമ്പൻ ജയവുമായി ന്യൂസിലൻഡ്. സോഫിയ ഗാർഡൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ 10 വിക്കറ്റിനാണ് ശ്രീലങ്കയെ തോൽപ്പിച്ചത്.ടോസ് നഷ്ടപെട്ടു ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ശ്രീലങ്ക 29.1 ഓവറിൽ 136 റൺസിന് പുറത്തായി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ന്യൂസിലൻഡ് ഈ സ്‌കോർ അനായാസം മറികടന്നു, 16.1 ഓവറിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് പോലും നഷ്ടപെടുത്താതെ 137 റൺസ് സ്വന്തമാക്കി.മാർട്ടിൻ ഗുപ്റ്റിൽ(51 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 73),കോളിന് മുൻറോ(47 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 58) എന്നിവരാണ് വിജയ ശിൽപ്പികൾ.

It took just 16.1 overs!

Martin Guptill and Colin Munro’s half-centuries help the #BACKTHEBLACKCAPS to an all-too-easy 10-wicket victory against #LionsRoar.

Ruthless. pic.twitter.com/G2AgI8Lk92

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 1, 2019