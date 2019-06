ന്യൂ ഡൽഹിയിൽ തീപിടിത്തം

ന്യൂ ഡൽഹി : വൻ തീപിടിത്തം. ന്യൂ ഡൽഹിയിലെ കൊണാട്ട് പ്ലേസിലുള്ള ന്യൂ ഡൽഹി മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ(എൻ.ഡി.എം.സി) കെട്ടിടത്തിന്റെ രണ്ടാം നിലയിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഏകദേശം 6:36നായിരുന്നു അപകടം.

Delhi: Fire breaks out on the second floor of NDMC building at Connaught Place. 6 fire tenders rushed to the spot. pic.twitter.com/SxRxn7vfub

