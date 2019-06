ബസ് മറിഞ്ഞ് അപകടം : യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റു

ഡെറാഡൂൺ : ബസ് മറിഞ്ഞ് നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ കാലേശ്വറിന് സമീപനം ബദ്രിനാഥ് ദേശീയപാതയിൽ ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ 16 യാത്രക്കാർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇവരെ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പോലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപകടമുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

Uttarakhand: 16 passengers injured in bus accident on Badrinath highway near Kaleshwar, injured admitted to a hospital, police present at the spot pic.twitter.com/WIrv7ADovq

