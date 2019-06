ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ആദ്യ ജയം നേടി ശ്രീലങ്ക

കാര്‍ഡിഫ്: ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിലെ ഏഴാം മത്സരത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ആദ്യ ജയം. മഴനിയമപ്രകാരം നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ 34 റൺസിനാണ് ജയിച്ചത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് വീശിയ ശ്രീലങ്ക 36.5 ഓവറില്‍ 201ന് ഓള്‍ഔട്ടായി. മഴനിയമം പ്രകാരം വിജയലക്ഷ്യം 41 ഓവറില്‍ 187 റണ്‍സായി പുതുക്കിനിശ്‌ചയിച്ചപ്പോൾ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനു ഈ റൺസ് നേടാൻ സാധിച്ചില്ല. 32.4 ഓവറില്‍ 152 റണ്‍സില്‍ പുറത്തായി.

That's a wrap, folks. 34-run win. We've just seen one of the classics.

Malinga finishes it with a yorker. Of course he does. What a performance in the field from Sri Lanka. #LionsRoar #CWC19 pic.twitter.com/r6LwmvJb6D

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 4, 2019