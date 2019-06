പട്‌ന: ബഹുമാനം നല്‍കിയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച്‌ യുവാവിനെ ബിഹാര്‍ മുന്‍ മന്ത്രിയുടെ സഹോദരന്‍ മര്‍ദ്ദനത്തിനിരയാക്കി. ബിഹാറില്‍ ബെട്ടിയ നഗരത്തിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. മെഡിക്കല്‍ ഷോപ്പിലെത്തിയ മുന്‍ മന്ത്രിയുടെ സഹോദരന്‍ ഷോപ്പിലെ കെമിസ്റ്റ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച്‌ മര്‍ദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു.ജൂണ്‍ മൂന്നാം തിയതിയായിരുന്നു സംഭവം. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്‌.

വീഡിയോയില്‍ മുന്‍ മന്ത്രി റെനു ദേവിയുടെ സഹോദരന്‍ പിനുവിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് വൈറലാകുന്നത്. മെഡിക്കല്‍ ഷോപ്പിലെത്തിയ പിനു ഷോപ്പിലെ കെമിസ്റ്റിനോട് എഴുന്നേറ്റ് നില്‍ക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇയാളുടെ ആവശ്യം നിരാകരിച്ച കെമിസ്റ്റിനെ പിനു മര്‍ദ്ദിക്കുകയും ഷര്‍ട്ടിന്റെ കോളറില്‍ പിടിച്ച്‌ പുറത്തേക്ക് തള്ളുകയും ചെയ്തു. അതെ സമയം താന്‍ സഹോദരനുമായി നല്ല ബന്ധത്തിലല്ലെന്ന് മുന്‍ മന്ത്രിയായിരുന്ന റെനു ദേവി പ്രതികരിച്ചു.

#WATCH: BJP National vice president & former Bihar minister Renu Devi’s brother Pinu assaults a chemist at a medical shop in Bettiah allegedly for not standing up to show him respect. Incident caught on CCTV camera. #Bihar (June 3) pic.twitter.com/zSrY0or2Kh

— ANI (@ANI) June 6, 2019