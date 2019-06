ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണ്‍ : സൂപ്പർ പോരാട്ടത്തിൽ ഇതിഹാസ താരത്തെ വീഴ്ത്തി നദാല്‍ ഫൈനലിൽ

പാരീസ് : ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണ്‍ ടെന്നിസിൽ പുരുഷ വിഭാഗം സെമി പോരാട്ടത്തിൽ ഇതിഹാസ താരം റോജര്‍ ഫെഡററെ വീഴ്ത്തി റാഫേൽ നദാല്‍ കലാശപോരാട്ടത്തിലേക്ക്. നിലവിലെ ചാമ്പ്യനായ നദാൽ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകള്‍ക്കാണ് ഫെഡററെ തോൽപ്പിച്ചത്. സെമി പോരാട്ടത്തിലുടനീളം മികച്ച പ്രകടനമാണ് നദാൽ കാഴ്ച്ച വെച്ചത്. ആദ്യ സെറ്റ് 6-3നും രണ്ടാം സെറ്റ് 6-4നും മൂന്നാം സെറ്റ് 6-2നുമാണ് നദാൽ സ്വന്തമാക്കിയത് (സ്‌കോർ : 6-3,6-4,6-2).

22 not out!@RafaelNadal secures a 6-3 6-4 6-2 win over rival Federer, and his 22nd match win in a row at Roland-Garros…

🎾 https://t.co/nKZ3xJ2F6o#RG19 pic.twitter.com/zIMYOPkEWN

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2019