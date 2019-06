ശ്രീനഗർ : പോലീസ് സ്റ്റേഷന് നേരെ തീവ്രവാദികളുടെ ഗ്രനേഡ് ആക്രമണം. ജമ്മു കശ്മീരിലെ സോപോർ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. രണ്ടു പോലീസ്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

Jammu & Kashmir: Terrorists lobbed a grenade at Sopore Police Station, 2 policeman injured, area cordoned off. More details awaited. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/Zje9231buR

