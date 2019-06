ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ : ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരത്തെ വീഴ്ത്തി ഡൊമിനിക് തീം ഫൈനലിൽ

പാരീസ് : ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് ടൂർണമെന്റിലെ പുരുഷ വിഭാഗം രണ്ടാം സെമിയിൽ ഒന്നാം നമ്പർ തരാം നൊവാക് ദ്യോ ക്കോവിച്ചിനെ വീഴ്ത്തി ഡൊമിനിക് തീം ഫൈനലിൽ. . അഞ്ച് സെറ്റ് നീണ്ട പോരാട്ടത്തിലാണ് നോവാക് ദ്യോക്കോവിച്ചിനെ ഓസ്ട്രിയന്‍ താരം ഡൊമിനിക് തീം പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. കലാശപ്പോരിൽ റാഫേല്‍ നാദലുമായിട്ടാകും ഡൊമിനിക് ഏറ്റുമുട്ടുക. സ്‌കോര്‍ 2-6, 6-3, 7-5, 7-5, 7-5. വനിതാ ഫൈനലില്‍ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ മര്‍കേറ്റ വോഡ്രുസോവ, ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ അഷ്‌ലീഖ് ബാര്‍ട്ടിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടും.

