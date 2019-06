ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ : ആവേശപ്പോരിനൊടുവിൽ കിരീടം നിലനിർത്തി റാഫേൽ നദാൽ

പാരീസ് : ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ പുരുഷ സിംഗിൾസ് വിഭാഗം കലാശപ്പോരിൽ കിരീടം നിലനിർത്തി റാഫേൽ നദാൽ. ഓസ്ട്രിയയുടെ യുവതാരം ഡൊമനിക് തീമിനെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് സെറ്റുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് സ്പെയിനിന്റെ റാഫേല്‍ നദാൽ തന്റെ പന്ത്രണ്ടാം ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ കിരീടമണിഞ്ഞത്. സ്കോര്‍ 6-3, 5-7, 6-1, 6-1.

23 wins in a row at Roland-Garros…@RafaelNadal wins his 12th title in Paris 6-3 5-7 6-1 6-1 over Dominic Thiem.

🎾 https://t.co/uLebPf6COb#RG19 pic.twitter.com/yEoAq1ghdE

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2019