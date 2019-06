ഓവല്‍: ബാങ്കുകളില്‍ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വായ്‌പ തട്ടിപ്പ് നടത്തി രാജ്യം വിട്ട വിജയ് മല്ല്യ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം ലോകകപ്പ് മത്സരം കാണാൻ ലണ്ടനിലെത്തി. കെന്നി൦ഗ്ടണ്‍ ഓവല്‍ സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍ മല്യ എത്തിയതടക്കമുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. കേസ് സംബന്ധിച്ച് മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചുവെങ്കിലും മറുപടി നല്‍കാതെ വിജയ് മല്ല്യ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതും, തന്‍റെ ടിക്കറ്റ് കയ്യില്‍ വാങ്ങിയ ‘ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് മത്സരം കാണാനാണ്’ എന്ന് പറഞ്ഞ് മല്ല്യ സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്തേക്ക് നടക്കുന്നതും വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അതേസമയം ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ നടക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളില്‍ മല്ല്യ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

#WATCH London: Vijay Mallya arrives at The Oval cricket ground to watch #IndvsAus match; says, "I am here to watch the game." #WorldCup2019 pic.twitter.com/RSEoJwsUr9

— ANI (@ANI) June 9, 2019